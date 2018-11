St Jansdal: volledig ziekenhuis niet haalbaar in Lelystad

HARDERWIJK - Het ziekenhuis in Harderwijk is er heel stellig in; wat minister Bruno Bruins wil voor Flevoland, is niet haalbaar. De minister beloofde vorige week aan de Tweede Kamer dat het mogelijk is om in Lelystad onder meer de spoedeisende hulp (SEH) en de acute verloskunde open te houden. Maar ziekenhuis St Jansdal ziet dat niet gebeuren.

Het St Jansdal in Harderwijk heeft afgelopen vrijdag plannen ingediend om voortaan de zorg in midden Flevoland voor haar rekening te nemen omdat de MC IJsselmeerziekenhuizen failliet zijn verklaard.

'Het plan bestaat uit een ziekenhuisvoorziening met poliklinieken, mogelijkheden voor diagnostisch onderzoek, poliklinische ingrepen en zeven dagen in de week een spoedpoli van 7.30 – 22.30 uur. Daarmee wordt voorzien in ongeveer tachtig procent van de ziekenhuisbezoeken', aldus het St Jansdal. Volgens het ziekenhuis steunen de grootste zorgverzekeraars in de regio hun plan.

'Nooit concessies doen aan kwaliteit van zorg'

Maar afgelopen week liet minister Bruins aan de Kamer weten dat er wat hem betreft een volledig ziekenhuis moet blijven in Lelystad, inclusief een afdeling acute verloskunde en een volwaardige SEH. De minister heeft daarom aan het St Jansdal gevraagd een aangepast plan in te dienen. 'De politiek vraagt nu om meer', zegt Relinde Weil, voorzitter van de Raad van Bestuur van het St Jansdal. 'Dat mag natuurlijk. Maar in onze ogen wordt de zorg daarmee overvraagd. Het is onze verantwoordelijkheid als ziekenhuis om nooit, maar dan ook nooit, concessies te doen aan de kwaliteit en veiligheid van zorg. Daarnaast vinden wij dat we geen geld dat is bedoeld voor de zorg, mogen investeren in een buitengewoon risicovol avontuur.'

Waarom geen volwaardige SEH in Lelystad?

'Twee hoofdredenen maken het draaien van een volwaardige SEH in Lelystad naar onze mening niet mogelijk', legt het ziekenhuis uit. 'Krapte op de arbeidsmarkt maakt dat er te weinig SEH-artsen, intensivisten en kinderartsen zijn waardoor in de afgelopen periode (dure) zzp'ers en uitzendkrachten de vacatures in Lelystad moesten vervullen. Om dezelfde reden moest van de zomer de kindergeneeskunde gesloten worden in Lelystad.'

Maar dat is niet de enige reden: 'Ervaring leert dat op de huidige spoedeisende hulp in Lelystad zich gemiddeld slechts twee tot drie patiënten per nacht melden. Wij zijn van mening dat dit kleine aantal patiënten niet de hoge maatschappelijke kosten van een volledige SEH rechtvaardigt.'

'Een volledig ziekenhuis is te duur'

Het hebben van een spoedeisende hulp is namelijk heel duur, omdat een ziekenhuis daarvoor veel behandelingen moet kunnen geven, ook als daar niet elke dag behoefte aan is. Zo moet er onder meer altijd een kinderarts bereikbaar zijn, moet er een continue een operatieteam met traumatoloog klaarstaan en moet er een intensive care zijn, waarvoor ook weer aanvullende eisen gelden.

Voor het hebben van een intensive care (IC) moet er bijvoorbeeld altijd een intensivist (een speciale intensive care-arts, red.) zijn. Maar omdat er 'gemiddeld nog niet één patiënt per dag' op de IC in Lelystad ligt, willen intensivisten hier niet vast werken. 'De baan is simpelweg niet interessant genoeg.' Daarom moeten dure zelfstandigen worden ingehuurd die soms 'wel 3000 euro per 24 uur kosten', legt het St Jansdal uit.

'Ook acute verloskunde niet haalbaar'

'Gezien de personeelskrapte en de hoge kosten om te voldoen aan de kwaliteitseisen, is het garanderen van hoogwaardige en veilige zorg niet mogelijk' stelt het St Jansdal over het aanbieden van acute verloskunde in Lelystad. 'In Harderwijk, Almere, Sneek en Heerenveen wordt acute verloskunde geboden. Hiermee wordt op alle plekken in Flevoland gewerkt binnen de huidig geldende richtlijnen voor aanrijtijden', stelt het St Jansdal.

'Op Urk zijn de aanrijtijden nog net binnen de richtlijnen. Hierdoor is de situatie op Urk complex.' Het ziekenhuis wil daarom in gesprek gaan met bijvoorbeeld huisartsen en verloskundigen op Urk en met en omliggende ziekenhuizen, om een oplossing te vinden.