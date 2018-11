Kick Out Zwarte Piet gaat demonstreren in Nijmegen en Apeldoorn

NIJMEGEN - Actiegroep Kick Out Zwarte Piet gaat bij de intocht van Sinterklaas in Nijmegen en Apeldoorn demonstreren, dat zegt de groep op Facebook.

De Goedheiligman komt op zaterdag 17 november aan in Nederland en doet dan talloze steden en dorpen aan. Actievoerders gaan in 18 gemeentes demonstreren bij de aankomst van de sint. Waarom de keuze op Nijmegen en Apeldoorn is gevallen is niet helemaal duidelijk. De gemeente Nijmegen gaf eerder aan dat alle pieten welkom zijn in de stad.

De actiegroep Kick Out Zwarte Piet is, zoals de naam al verklapt, tegen zwarte Piet. Ze hopen dat de dialoog over het uiterlijk van de figuur verder op gang wordt gebracht door te demonstreren. Hoeveel tegenstanders er meedoen is nog niet bekend. Ook is nog niet duidelijk op welke plek de demonstranten (mogen) gaan staan.

Zie ook: College Nijmegen over Pietendiscussie: 'Alle Pieten zijn welkom'