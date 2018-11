Muse treedt op in Goffertpark

NIJMEGEN - De Britse rockband Muse treedt op donderdag 27 juni op in het Goffertpark in Nijmegen. Dat heeft concertorganisator MOJO bekendgemaakt.

Het concert maakt deel uit van de Simulation Theory Tour. Muse trad in 2010 ook al op in het Goffertpark. De band is bekend van goedverkopende albums als 'Drones', 'The 2nd Law', 'The Resistance' en 'Black Holes and Revelations'.

De kaartverkoop begint op vrijdag 16 november om 10.00 uur.