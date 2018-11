'Niet goed informeren is einde oefening', Gelderse SP haalt uit naar gedeputeerde Conny Bieze

Bieze mocht kortgeleden ternauwernood aanblijven na een zwaar debat over afvalverwerker Vink. Ook toen hield ze informatie achterwege. Tijdens dat debat beloofde ze openheid van zaken en transparantie. 'Dat heeft ze opnieuw niet gedaan', aldus Paul Kusters van de SP. 'Wij zijn mateloos geïrriteerd door dit nieuws. Het is rauw op ons dak gevallen. Op deze manier kunnen we onze controlerende taak niet uitvoeren.'

Deze maandag bracht televisieprogramma Zembla naar buiten dat twee woonwijken in Barneveld zijn gebouwd op vervuilde grond. De grond die daarvoor gebruikt is, is geleverd door Vink.

Foto: Omroep Gelderland

'Einde oefening'

Uit een onderzoeksrapport van de Gelderse omgevingsdiensten zou blijken dat de grond onder de nieuwbouwwijk Eilanden-Oost en het bouwproject aan de Van de Bogertlaan in Barneveld teveel giftige stoffen bevat. Jaap Kevelam, de woordvoerder van Vink noemt de bevindingen van de omgevingsdienst onvolledig. 'Er is een tweede keuring geweest van die partij zand en daarbij kwamen geen verhoogde waardes vervuiling naar boven. 'Het herkeuringsrapport komt op de website van het bedrijf te staan. 'Zo kunnen mensen zelf de stukken inzien en hopelijk gerustgesteld worden.'

Kusters hekelt de handelswijze van Bieze. Ze heeft ons niet geïnformeerd, houdt informatie achter, het is einde oefening.



