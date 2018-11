Verdachte van moord op Nathalie voor rechter

BUREN - Een 46-jarige man uit Tiel staat vandaag voor de rechter omdat hij tijdens de afgelopen nieuwjaarsnacht de 21-jarige Nathalie van het leven zou hebben beroofd.

Het slachtoffer uit Buren is meerdere malen met een zwaar voorwerp op het hoofd en lichaam geslagen. Ook is ze vastgebonden. Daarna zou de verdachte brand hebben gesticht in de slaapkamer van de woning, waardoor de vrouw is komen te overlijden.

In verklaringen die de verdachte bij de politie heeft afgelegd, zegt hij dat hij Nathalie tijdens een ruzie heeft geslagen met een fles. Volgens hem was ze nog in leven toen hij de woning verliet.

De verdachte zou de vrouw ook hebben verkracht.

