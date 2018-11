Familie van overleden Sjors van Berlo: 'Help ons zoeken naar zijn auto'

NEDERASSELT - De familie van de overleden Sjors van Berlo roept iedereen op uit te kijken naar de auto van de 22-jarige man uit Gemert. De man werd dood gevonden in de Maas bij Megen (Noord-Brabant) maar het is niet uitgesloten dat hij in Gelderland te water is geraakt.

Sjors werd sinds 13 oktober vermist, zes dagen later werd zijn lichaam gevonden. Wat er precies is gebeurd, is nog altijd onduidelijk en daarom hoopt de familie dat zijn auto of spullen daaruit zo snel mogelijk gevonden worden. De auto waarin Sjors reed is een Dacia Logan MCV met het kenteken 66-HXJ-9.

Frustratie

De politie sloot eerder al uit dat er sprake is van een misdrijf, zo schrijft Omroep Brabant. Maar de familie van Sjors sluit niets uit. 'We weten simpelweg niet wat er gebeurd is', aldus vader Bertus van Berlo. 'Dat is heel frustrerend. Maar de grootste frustratie is natuurlijk dat hij er niet meer is.'

Concrete sporen

Ondanks pogingen van de politie om met sonartechniek de auto van Sjors te vinden, is deze nog altijd spoorloos. Pas als er concrete sporen zijn, zoekt de politie verder.

Mocht de auto of andere spullen worden gevonden dan vraagt de familie om contact op te nemen met de politie of een bericht te sturen naar 06-41147883.