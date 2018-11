Barnevelders bezorgd over vervuilde grond, afvalbedrijf Vink: 'Er is niets aan de hand'

BARNEVELD - Bezorgde Barnevelders bellen deze maandag naar afvalverwerker Vink. Het bedrijf heeft volgens het televisieprogramma Zembla vervuilde grond illegaal geleverd voor de bouw van twee nieuwe wijken in Barneveld. Volgens de afvalverwerker is er niets aan de hand.

Volgens Zembla is de grond verontreinigd met de giftige stoffen styreen en DDT (landbouwgif). 'Het is nooit vervuild geweest', stelt Jaap Kevelam van Afvalverwerking Vink BV. 'Bij de partijen grond die wij binnen krijgen zit een rapport met welke verontreiniging in die grond zit. Daarna laten we de grond reinigen en wordt het opnieuw gekeurd.'

Herkeuring

Het rapport dat in eerste instantie met de partijen meegeleverd werd gaf volgens Kevelam aan dat er geen styreen en DDT boven de norm in de grond zat. 'Na de reiniging en de keuring bleken die stoffen wel boven de interventiewaarde aanwezig te zijn. Maar een stof die er voor de reiniging niet in zit en na de reiniging wel, dat is onmogelijk.'

De afvalverwerker liet een herkeuring plegen waaruit bleek dat zowel de styreen- als de DDT-gehaltes ver onder de norm zaten. 'Het was dus gewoon toepasbaar'.

Bezorgde bewoners

Het gaat om ruim 850 ton zand dat volgens Vink naar diverse projecten is gegaan. 'Het gaat dus niet om aarde waar planten in groeien, maar om wit zand voor bestrating.' Het werd onder meer gebruikt bij de Barneveldse nieuwbouwwijk Eilanden-Oost. Mensen die bellen willen weten of er ook vervuilde grond onder of om hun huis ligt. 'Het zand ligt nergens onder woningen en ook niet in tuinen', zegt woordvoerder Jaap Kevelam van Vink.'Het is vooral gebruikt als ondergrond voor wegen.'

Ongerust

Uit een onderzoeksrapport van de Gelderse omgevingsdiensten zou blijken dat de grond onder de nieuwbouwwijk Eilanden-Oost en het bouwproject aan de Van de Bogertlaan in Barneveld teveel giftige stoffen bevat. Kevelam noemt de bevindingen van de omgevingsdienst onvolledig. 'Bij de tweede keuring kwamen geen verhoogde waardes vervuiling naar boven.' Het herkeuringsrapport komt op de website van het bedrijf te staan. 'Zo kunnen mensen zelf de stukken inzien en hopelijk gerustgesteld worden.'

De gemeente Barneveld heeft laten weten dat de grond geen gezondheidsrisico's oplevert voor bewoners of gebruikers. De gemeenteraad is geschrokken van de bevindingen van Zembla en wil op korte termijn opheldering van de gemeente.

Zie ook: