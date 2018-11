Miljoenen voor komst Nijmeegs innovatiecentrum: 'Wij zijn het Europese Silicon Valley'

Bij het CITC worden chiptechnologieën ontwikkeld met de focus op chipintegratie en fotonica: het omzetten van licht in elektriciteit. Een woordvoerder van Novio Tech Campus: 'Er worden meerdere modules op één chip geïntegreerd, waardoor de chip meerdere functies krijgt.' Deze nieuwe generatie chips gaan een grote rol spelen in gebieden als de agrobusiness en de zorg.

Wethouder Monique Esselbrugge (Vestigingsbeleid) is blij met de komst van het innovatiecentrum. 'Als je Eindhoven erbij pakt zijn wij het Europese Silicon Valley', zo zegt ze.

(de tekst gaat verder onder de video)

Chips in gezondheidszorg en sport

Concreet voorbeeld van de toepassingen is een chip van het Nijmeegse bedrijf Enzyre om bloedstolling snel en eenvoudig te meten. Deze chip bevat een stuk elektronica en microfluidica (het meten van gassen en vloeistoffen). Een ander voorbeeld is de inslikbare pil die de lichaamstemperatuur van sporters meet. Deze werd ontwikkeld door het eveneens Nijmeegse myTemp.

'Belangrijk is de werkgelegenheid voor omliggende bedrijven'

Bij het CITC zijn vijftien partijen uit het hele land betrokken. Het Business Cluster Semiconductors (BCSemi-nl) op Novio Tech Campus treedt op als coördinator. Directeur Barry Peet: 'Wij mikken met het CITC in de eerste acht jaar op werk voor meer dan 100 man. Maar belangrijker is de werkgelegenheid bij omliggende bedrijven in Gelderland die nog eens op meer dan 500 uitkomt.' Bovendien zal het CITC ook internationaal gaan opereren.

Grote directe betrokkenen op Novio Tech Campus zijn NXP, Ampleon en Nexperia. Maar volgens Peet zal er ook samengewerkt worden met MKB-bedrijven zoals Sencio, dat verpakkingen maakt voor chips.

Behuizing van chips

Juist die behuizing van chips is volgens Peet erg belangrijk. 'Het verpakken van fotonicachips is op dit moment een grote uitdaging. De kosten van een integrated otonics-chip bestaan voor ongeveer 80 procent uit de verpakking. Dus de integratie (ook wel advanced packaging genoemd) is een cruciaal deel hiervan.'

Peet legt verder uit dat je de integratie van chips op twee manieren kan zien. 'Integratie ín de chip, dus het plaatsen van meerdere modules op één chip. En integratie ván de chip, dus het integreren van chips in apparatuur.'

Al rekening mee gehouden in coalitieakkoord

De gemeente Nijmegen zal zo'n 2 miljoen euro bijdragen aan het CITC. In het coalitieakkoord is hier al rekening mee gehouden. 'We faciliteren de vestiging van het Chip Integration & Technology Center (CITC) op de Novio Tech Campus. Om te kunnen investeren in Health en High Tech reserveren wij 2 miljoen euro als investeringskrediet.'

De provincie Gelderland investeert zo'n 7,5 miljoen in het CITC. Het Rijk is om een bijdrage van ruim 9 miljoen euro gevraagd. Daarnaast verwacht Peet nog eens geld van Europa uit bijvoorbeeld het programma Horizon 2020.

Het centrum moet begin 2019 van start gaan.