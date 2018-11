Opnieuw kerken gesloten in de Achterhoek

GROENLO - De St. Paulusparochie sluit vier kerken in de Achterhoek. Uiterlijk op 1 januari 2026 moeten de kerkgebouwen in Lievelde, Neede, Rekken en Rietmolen dicht, of eerder als er een nieuwe bestemming is gevonden voor de kerken.

Het parochiebestuur van St. Paulus laat in een verklaring weten ervan bewust te zijn dat grote veranderingen in het kerkelijk landschap aanstaande zijn. Tegelijk dringt het Achterhoekse parochiebestuur er op aan om de realiteit van het dalende aantal kerkbezoekers onder ogen te zien. De sluiting van kerken is daarbij volgens de parochie onafwendbaar. De Calixtuskerk in Groenlo, de Onze Lieve Vrouw Tenhemelopneming in Beltrum en de Mattheuskerk in Eibergen blijven wel in gebruik.

De parochie St. Ludger maakte in september al bekend zes kerken te sluiten in Bredevoort, Harreveld, Marienvelde, Meddo, Vragender en Aalten. Ook hier is teruglopend kerkbezoek de reden.