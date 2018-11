Nog geen maatregelen na ongevallen op Rijnkade

ARNHEM - Arnhem neemt vooralsnog geen maatregelen na de ongevallen op de Rijnkade van afgelopen weekend. De gemeente wil verder onderzoek naar de toedracht afwachten.

In de nacht van vrijdag op zaterdag rolde een auto van de kade het water in. Een 39-jarige man kwam daarbij om het leven, een vrouw van 31 wist tijdig uit de auto te klimmen. Zondagmiddag belandde er opnieuw een voertuig in het water. Veel hulpdiensten kwamen ter plaatse, maar ditmaal bleken er geen inzittenden in de auto te zitten.

'Uiteraard betreuren we de situatie', stelt een woordvoerder van de gemeente. 'Maar voordat we kunnen nadenken over maatregelen, moeten we meer informatie over de oorzaak hebben.' Het is vooralsnog onduidelijk waardoor de auto van het 39-jarige slachtoffer in het water belandde. De politie laat weten het ongeval nog in onderzoek te hebben.

Functie van de kade

De gemeente benadrukt dat de kade niet uitsluitend is bedoeld om te parkeren. 'De kade is er ook op ingericht om schepen aan te laten meren en goederen te laden en te lossen. Dat bemoeilijkt het nemen van maatregelen', zegt de woordvoerder over de diverse functies van de kade. 'We moeten daar namelijk ook reken mee houden.'



