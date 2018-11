Ratelband over leeftijdsverandering: 'Het gaat over de vrije wil'

ARNHEM - Bewustzijnsverbreder en positiviteitsgoeroe Emile Ratelband stond maandagochtend in de rechtbank tegenover de gemeente Arnhem. Hij wil zijn leeftijd aanpassen, maar volgens de gemeente kan dat niet.

'We leven in een tijdperk waarin je je eigen naam mag bepalen, je eigen geslacht mag bepalen dus waarom zou ik mijn eigen leeftijd niet mogen bepalen?' Ratelband legt voorafgaand aan de rechtszaak geduldig de toegestroomde pers zijn zaak uit. 'Ik vind dit iets om aan mensen te laten zien: er is maar één meester over jezelf en dat ben jij zelf.'

Tegenover drie rechters legt Ratelband uit dat hij weliswaar 69 jaar geleden is geboren, maar zich jonger voelt. In de rechtbank ondersteunt hij dat met een psychiatrisch rapport dat hij op heeft laten stellen. Daarnaast zegt hij dat hij in tegenstelling tot leeftijdsgenoten niet is gekrompen en een botonderzoek zou zelfs aantonen dat zijn botten 5 nanometer dikker zijn geworden.

'Geslachtsverandering kan ook'

Zowel zijn advocaat Jan-Hein Kuijpers als Ratelband zelf betoogt daarnaast dat geslachtsverandering voor de wet ook geregeld kan worden, terwijl dat in hun ogen een grotere aanpassing vergt dan de leeftijd en dat daaruit moet volgen dat leeftijdsverandering voor de wet ook moet kunnen. Daarnaast zou hij ook gediscrimineerd worden door bedrijven en andere opdrachtgevers.

Ondanks dat hij zegt dat zijn identiteit niet klopt, wil hij zijn leed niet vergelijken met dat van trans- en interseksuelen. 'Ik matig mij geen oordeel aan dat ik meer of minder lijd dan hij of zij of het. Het is een persoonlijke belevenis.'

De gemeente Arnhem zegt dat dit de eerste keer is dat zij een dergelijk verzoek ontvangt, maar dat de wet haar simpelweg geen ruimte laat om eraan tegemoet te komen.