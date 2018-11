Geschrokken gemeenteraad Barneveld snel bijeen na bericht over vervuilde grond

BARNEVELD - De Barneveldse politiek reageert geschrokken op het bericht dat er vervuilde grond is geleverd voor de bouw van een aantal woonwijken in de gemeente. De grond zou door afvalverwerker Vink, ook uit Barneveld, niet voldoende zijn schoongemaakt en daardoor nog steeds vervuild zijn met styreen en DDT.

De gemeenteraad is al een aantal dagen geleden op de hoogte gesteld van de berichtgeving van het tv-programma Zembla. Fractievoorzitter Arjen Korevaar van Pro'98 woont zelf in de buurt van de betreffende wijken en is niet zeker of hij zelf ook op vervuilde grond woont. Het maakt hem niet uit hoe ernstig de grond vervuild is: 'Dit mag gewoon nooit gebeuren'.

De gemeenteraad komt op korte termijn bij elkaar. Dat gebeurt op verzoek van fractievoorzitter Mijntje Pluimers-Foeken van Lokaal Belang Barneveld en wordt gesteund door twee andere partijen. Het gaat om een zogenoemde spoedraad. Pluimers-Foeken stelde maandagmorgen al schriftelijke vragen aan het gemeentebestuur.

'Lokaal Belang wil dat de onderste steen boven komt. Inwoners moeten ervan uit kunnen gaan dat de grond van hun woning schoon is. Daar moet veilig in gespeeld, geleefd en verbouwd kunnen worden. Deze berichten zullen begrijpelijkerwijs zorgen voor veel onrust en onzekerheid bij de inwoners op de locaties die genoemd zijn'.

Leendert de Knegt is de voorman van collegepartij SGP in de Barneveldse gemeenteraad: 'Je schrikt altijd als je dit soort dingen hoort. Wij willen dat alle informatie boven water komt en ook weten wie welke rol heeft gespeeld'.

Provinciaal debat

Ook in de provinciale politiek is gevraagd om meer duidelijkheid over de vervuilde grond. De PVV wil volgende week een debat over de kwestie en eist van het college dat afvalverwerker Vink wordt aangepakt en de gedupeerde huishoudens schadeloos gesteld worden.

De ChristenUnie en SP stelden zaterdag al schriftelijke vragen over de gedoogsituatie rondom afvalverwerker Vink. Volgens ChristenUnie-fractievoorzitter Pieter Plug gaat het in dit geval om een andere activiteit van het Barneveldse bedrijf. 'Die twee zaken wil ik niet vermengen, maar het is natuurlijk wel het zoveelste bericht over Vink', aldus Plug.

Vragenuur Tweede Kamer

In het Vragenuur in de Tweede Kamer is dinsdag mogelijk ook aandacht voor de kwestie. CDA-Kamerlid Jaco Geurts uit Voorthuizen (gemeente Barneveld) heeft met zijn collega Maurits von Martels vragen aangemeld.

