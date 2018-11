Kans op protestacties: geen informatieavond over Knorhof

ERICHEM - Er komt geen informatieavond over de nieuwe Knorhof meer. Daarvoor in de plaats komt een interactieve website. Dat zegt Jan Voermans, woordvoerder van varkenshouder Straathof.

De varkensstallen van Sebava in Erichem, zoals de Knorhof officieel heet, zijn vorig jaar afgebrand. Daarbij kwamen 20.000 varkens om. Straathof wil opnieuw een varkensstal bouwen op de oude locatie.

Vorige maand werd nog aangekondigd dat er een besloten informatieavond georganiseerd zou worden voor betrokkenen. Dat gebeurde nadat een eerdere informatieavond was afgeblazen in verband met aangekondigde acties. Varkenshouder Straathof heeft een slechte naam als het gaat om dierenwelzijn in zijn varkensstallen.

Volgens woordvoerder Voermans bestaat ook bij een nieuwe informatieavond de kans op acties. 'Het gaat via social media zo snel rond.' Het is nog niet duidelijk wanneer de website met de nieuwe plannen voor een nieuwe Knorhof online komt. Deze week bekijkt Voermans de mogelijke opties voor een website. Het idee voor een interactieve website is volgens de gemeente Buren opgekomen bij een regulier overleg met Sebava.

