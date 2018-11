NEC zet mantelzorgers in het zonnetje

NIJMEGEN - NEC houdt dinsdag een speciale dag voor mantelzorgers.

De Nijmeegse voetbalclub ontvangt ze in De Goffert en vervolgens krijgen ze een boottocht met de Pannenkoekenboot over de Waal. Bij terugkeer in De Goffert worden de mantelzorgers ontvangen door de spelers van NEC. Mantelzorgers zijn mensen die langdurig en onbetaald zorgen voor een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende persoon uit hun omgeving. Het is onbetaalde en vaak langdurige zorg voor zieke familieleden of vrienden.

Algemeen directeur Wilco van Schaik van NEC wil zo de maatschappelijke functie van NEC benadrukken. "We hebben deze zomer een uniek en ambitieus plan ontwikkeld om met NEC Maatschappelijk het verschil te maken in het Rijk van Nijmegen. We hebben een compleet programma ontwikkeld met sociaal-maatschappelijke initiatieven die de samenleving in het Rijk van Nijmegen versterken. Er is nog steeds een grote groep van ‘vergeten’ mensen die zich in een kansarme situatie begeven. Juist voor deze mensen doen we het. De Mantelzorgdag is een prachtig voorbeeld om mensen die zichzelf helemaal wegcijferen eens goed te verwennen. We vinden het belangrijk om er even bij stil te staan dat de zorg die ze geven heel belangrijk en waardevol is. En hoe leuk is het dat de selectie ze die dag buiten de lijnen gaan vermaken."