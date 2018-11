Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Auto gaat in vlammen op in Waardenburg Foto: Bart Meesters

WAARDENBURG - Aan de Weerdenborch in Waardenburg is in de nacht van zondag op maandag een geparkeerde auto uitgebrand. Een buurvrouw werd rond 4.00 uur gealarmeerd door haar hond die begon te blaffen.

De brandweer wist de brand snel te blussen, maar de auto was niet meer te redden. Een andere auto die achter de brandende auto geparkeerd stond, liep door de hitte behoorlijke schade op. Ook een buitenmuur van een schuur waarlangs de auto geparkeerd stond, liep forse schade op. Na de brand zocht de politie in de buurt naar mensen die iets met de brand te maken zouden kunnen hebben. De politie heeft de zaak in onderzoek. De achterkant van de auto heeft het hardst gebrand en het lijkt erop dat het voertuig in brand is gestoken. 💬 WhatsApp ons!

Heb jij een tip, opmerking of een foto of video gemaakt? Stuur ons een bericht op omroep@gld.nl! Heb jij een tip, opmerking of een foto of video gemaakt? Stuur ons een bericht op 06 - 220 543 52 of stuur een mail: