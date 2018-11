Berg die winterjas maar op: dinsdag 19 graden

WAGENINGEN - Hoewel dit weekend al op sommige plekken de autoruiten moesten worden gekrabd, zet de kou niet door. Sterker nog: we schakelen komende week over op lenteachtig weer.

'De komende nachten wordt het helemaal niet meer koud. De komende week wordt het zelfs heel zacht', zegt Margot Ribberink van MeteoGroup in Wageningen. Dinsdag wordt volgens haar de lekkerste dag. 'De temperatuur loopt dan 's middags op naar een graad of 18 à 19.'

Maandag eerst nevel en mist

Maar zover is het nog niet. Maandagochtend hebben we met vochtige lucht te maken. 'Het is grijs, met bewolking, nevel en mist', zegt Ribberink. In de loop van de middag klaart het vanuit het zuiden op, waarna de temperatuur uitkomt op een graad of 12.

Het lijkt de hele week overwegend droog te blijven en na de relatief warme dinsdag loopt de temperatuur daarna weer langzaam terug naar een graad of 13 op vrijdag.

