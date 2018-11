NEC trainer De Gier heeft drie punten en schijt aan de rest

NIJMEGEN - NEC-trainer Jack de Gier was behoorlijk fel na de 3-1 zege thuis op Jong AZ.

"We hebben een heleboel bagger over ons heen gehad. Dat gaat niet in de koude kleren zitten allemaal. Iedereen denkt maar dat voetballers daar zo overheen stappen. Dat is niet zo. Daarom kan het misschien niet mooi, maar zijn wel de drie punten hebben. En aan de rest heb ik eerlijk gezegd eigenlijk schijt."

De Gier erkende zeker dat het niet best was wat zijn ploeg liet zien, met name voor de rust. "Als je met 0-1 achterstaat, weet je dat het even dondert in de rust en dat het dal waarin je zit heel diep is. De eerste helft spelen we zonder vertrouwen, al kan je wel een goal maken. De ploeg moet dan reageren en dat is in de tweede helft prima geweest."

Anass Achahbar was daarin belangrijk als invaller. "Ja, dat is wat ik natuurlijk altijd voor ogen heb. We doen een bepaalde aanpassing en als dat dan niet eruit komt, moeten we weer snel daar naartoe. Met of zonder Anass, dan wordt de tien-positie anders ingevuld. Ik vind dat een goede ploeg dat moet kunnen en opbrengen. We hebben vandaag gezien dat als de nood aan de man is, het ons drie punten opbrengt."