'Ik ben 78, eet elke dag vlees en voel mij prima'

Fred Rosendahl, gepensioneerd slager, hanteert zo te zien nog steeds vakkundig het slagersmes wanneer hij een varkenskarkas te lijf gaat. 'Dat is spek en dat is roggemeel en bloed', vertelt hij al wijzend op een rond stuk bloedworst. 'Een sneetje wit brood of een plakje roggebrood erbij, hartstikke lekker.'

De bezoekers vergapen zich ondertussen aan de dames in traditionele boerenklederdracht die de worstenmachine bedienen. 'Elke dag, elke dag', gaat Fred verder, 'of ook wel eens een keer vis, maar vlees in de vorm van een gehaktbal of een karbonade, maakt mij niet uit, ik eet elke dag vlees.'

Een oud-collega van Fred hanteert de vleessnijmachine. 'Ik heb vroeger ook met dat ding gewerkt', vertelt een bezoekster, 'en ik heb een keer een vinger er tussen gehad', en zich richtend tot Fred: 'jij zult het wel vaker gehad hebben, hè?' Fred wijst op de muis van zijn linkerhand: 'Ik heb dit een keer helemaal eraf gehad, in Duitsland', en gaat met zijn wijsvinger langs het cirkelvormige litteken, 'de lap hadden ze nog.'

Een vers varkenskarkas wordt vanaf de schouders van een beenhouwer met een smak op de snijplank geworpen. 'Ik ben 78, eet elke dag vlees en ik voel mij prima, ik kan alles nog', vertelt Fred. 'Ik heb een hartoperatie gehad en we waren binnen drie maanden weer op de been, gaat prima hoor. Nee, vlees, elke dag.'