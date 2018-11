Worst kan nog steeds niet geloven dat ze Europees kampioen is

'Ik kan het eigenlijk nog niet helemaal geloven. De groep bleef echt lang bij elkaar, maar ik dacht: gewoon op kop blijven rijden. En op een gegeven moment was ik weg bij de rest, toen bleef ik maar doorrijden.'

Tekst gaat verder na de video:

Dat deed ze goed, want toen ze over de finish kwam was ze nog altijd de voorste. 'Ik was kapot, maar ik wist wel meteen dat ik het gehaald had. Die gouden medaille vergoedt het afzien behoorlijk', zo lacht ze.

Vader apetrots

En ook haar vader Gert-Jan was natuurlijk apetrots. 'Ik was heel zenuwachtig. Maar als ze dan winnend over de finish komt dan weet je dat 'jarenlange investeringen nu echt worden uitbetaald met een mooie titel.'

Ook in Nunspeet zal een feestje gevierd gaan worden. 'Ik weet dat er heel veel mee waren, ze moedigden me echt goed aan. Ik hoor alleen zoveel mensen, ik had geen idee wie het waren hoor.'

Bekroning op seizoen

Met de gouden medaille komt er een bekroning op een fantastisch seizoen voor Worst. Die eigenlijk al het hele jaar met de top mee reed. 'Daarom ben ik heel blij met deze kampioenstrui, daar mag ik dan een heel jaar in rijden. Deze gaat mooi mee naar Nunspeet.'