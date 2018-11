'We praten al zóveel; in stilte ervaar je de uiterwaarden heel anders'

De Waal maakt kabbelende golfjes, een groep ganzen vliegt gakkend over, ergens blaft een hond: stil is het niet op het strand langs de Waal in de Ooijpolder. En toch ook wel.

Het is heel stil in de grote groep wandelaars die achter Ignace Latour van De Bastei aanloopt. 'We praten al zoveel', zegt hij, 'als je stil bent, ervaar je veel meer de omgeving. Je kijkt en luistert meer. En je ziet de andere mensen in de groep wel, maar je hóeft er even niets mee; dat geeft rust.'

Bes, noot, pruim

Struincoach Ineke Schaper probeert bij de wandelaars alle zintuigen open te zetten. Ze deelt aan iedereen een bes, noot en pruim uit en geeft ze de opdracht om die met alle aandacht en heel langzaam op te eten. In stilte. Om de smaak ten volle te ervaren.

En ze leest een gedicht voor over de stilte en de geluiden in de natuur. Daarna pakken de wandelaars de rugzakjes weer op en lopen zwijgend verder.

Foto: Omroep Gelderland

Helemaal jezelf

Het nieuwe centrum voor cultuur en natuur De Bastei in Nijmegen grijpt de extreem lage waterstand aan om met de wandelaars door stukken te lopen waar je anders niet komt.

'Alsof ik op de bodem van de Waal loop', zegt een vrouw als ze op een drooggevallen stuk rivier loopt. 'Heerlijk, deze wandeling, die stilte. Het brengt je helemaal tot jezelf.'

