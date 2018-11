Deel dit artikel:













Enorme rookontwikkeling bij brandje in Doetinchem Foto: RonV Media

DOETINCHEM - Aan de Nieuweweg in Doetinchem was zondagmiddag een enorme rookontwikkeling door brand in een stapel isolatiemateriaal. Het brandje werd zelfs opgeschaald tot een middelbrand, maar uiteindelijk had de brandweer het vuur snel onder controle.

Het materiaal lag aan de weg opgeslagen in verband met renovatie van woningen in de buurt. De oorzaak van de brand is nog niet bekend, maar er wordt wel rekening gehouden met brandstichting. De Nieuweweg was korte tijd in beide richtingen afgesloten voor het verkeer. 💬 WhatsApp ons!

