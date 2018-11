Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Hulpdiensten rukken massaal uit voor auto in Rijn Foto: Persbureau Heitink

ARNHEM - Aan de Nieuwe Kade in Arnhem is zondagmiddag een auto in de Rijn beland. Omdat niet duidelijk was of er iemand in zat, rukten de hulpdiensten massaal uit.

Behalve de politie en brandweer kwam ook een ambulance ter plaatse. Een duikteam concludeerde uiteindelijk dat er niemand in de wagen zat. Het is de tweede keer binnen 48 uur dat daar een auto in de Rijn is gereden. In de nacht van vrijdag op zaterdag liep dat voor een man van 39 niet goed af. Hij kwam om het leven. Een vrouw van 31, die ook in de auto zat, overleefde het wel. Zie ook: Auto rolt Rijn in, man (39) overleden 💬 WhatsApp ons!

Heb jij een tip, opmerking of een foto of video gemaakt? Stuur ons een bericht op omroep@gld.nl! Heb jij een tip, opmerking of een foto of video gemaakt? Stuur ons een bericht op 06 - 220 543 52 of stuur een mail: