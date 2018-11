Zutphen beslist over bezuinigingen: spannende dag voor Zutphenaren

ZUTPHEN - Het hangt al maanden als een zwarte wolk boven de gemeente Zutphen: een pakket bezuinigingen om een tekort van maar liefst 12 miljoen euro per jaar mee te dichten. Maandagavond wordt er tijdens de raadsvergadering een besluit genomen en wordt het weer een stukje duidelijker wie de bezuinigingen in de gemeente het hardst gaan voelen. Zeker lijkt wel dat de zorg enorme klappen kan verwachten.

Begin september maakte de gemeente bekend dat het miljoenen euro's zou gaan bezuinigen. Een reeks bezuinigingsmaatregelen werd gepresenteerd waar inmiddels veel over gesproken is. Toch is er sindsdien door het college weinig duidelijkheid gegeven over hoe die maatregelen precies vorm gaan krijgen.

Welzijnsorganisatie Perspectief is één van de instanties die, naast alle bezuinigingen die al gaande waren, een flinke bezuiniging tegemoet kunnen zien. Een kleine 350.000 euro als het bij de oorspronkelijke plannen blijft. 'Dat zijn gewoon meerdere banen waar het dan om gaat', zegt Jorinde Klungers, directeur-bestuurder bij Perspectief.

De zorg die ze kwetsbare inwoners van Zutphen geven wordt er in dat geval zichtbaar minder op, weet Klungers. 'Stel: we moeten inderdaad 350.000 euro bezuinigen, dan komt dat neer op zeven fte's. Dat is een heel wijkteam en betekent dus dat we de zorg voor 300 mensen niet meer kunnen uitvoeren', schetst ze de mogelijke gevolgen.

Politiek overtuigen

Tijdens diverse raadsavonden maakte ze al van haar spreekrecht gebruik om de politiek te overtuigen dat er op Perspectief niet zo fors bezuinigd moet worden. Ze heeft wel het idee dat haar boodschap is aangekomen. 'Dat denk ik wel, maar ze lijken gewoon niet te weten op welke manier ze het moeten oplossen.'

Naast de zorg was ook het plan om flink te snijden in het budget voor de bibliotheek. Dankzij een flinke lobby en diverse acties heeft directeur Gerard Huis in 't Veld het voor elkaar gekregen dat de voorgenomen bezuiniging van 150.000 euro tijdens de vergadering van tafel zal worden geveegd via een amendement. Daar is de directeur blij om, maar van een deugdelijke financiering is volgens hem nog geen sprake. 'Daarover willen wij deze week nog met de wethouder over om de tafel', zegt hij daarover.

'12 miljoen, dat is onmogelijk'

De meeste Zutphenaren op straat hebben desgevraagd geen idee waarop de gemeente zou moeten bezuinigen: '12 miljoen per jaar, dat is onmogelijk.' Vrijwel iedere ondervraagde wil niet beknibbelen op de zorg. 'Dat is het beginrecht van de mens, dat je hulp moet krijgen als je dat nodig hebt.'

Een enkeling weet wel wat bezuinigingsopties te noemen: 'Dingen die niet rendabel zijn. Zwembaden misschien. Of bezuinigen op het onderhoud van groen, en burgers wat meer zelf kan laten doen.'

Verslaggever Marjolein Deurloo ging in Zutphen de straat op en sprak met inwoners over de bezuinigingen:

Zo snel mogelijk onderzoek

Over één ding zijn alle partijen het eens: er moet zo snel mogelijk een onderzoek komen naar hoe het zo fout heeft kunnen lopen. Alle oppositiepartijen hebben hiertoe een motie ingediend, waarin ze voorstellen de Rekenkamer onderzoek te laten doen, samen met een onderzoeksbureau. Alleen over hoeveel dat mag kosten verschillen de meningen. Ook daarover wordt maandagavond gesproken.