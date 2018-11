Arnhemmer Jan Westerhof schrijft boek over honderd jaar radio

ARNHEM - "We waren er bij", zo luidt de titel van het boek over honderd jaar radio van Jan Westerhof.

De Arnhemmer, die in het verleden onder meer directeur was van NPO Radio en programmadirecteur van Omroep Gelderland, legde de geschiedenis van zijn favoriete medium vast. Het boek wordt dinsdag gepresenteerd, op de dag dat het jubileumjaar begint. Want op 6 november 1919 was de eerste echte radio-uitzending onder auspiciën van radio-pionier Hanso Idzerda.

Westerhof is lyrisch over radio. "Opeens kwam de menselijke stem en de emotie de huiskamer in. Dat moet zo indringend zijn geweest. De twintigste eeuw wordt de eeuw van de televisie genoemd, maar ik vind dat radio daarmee tekort wordt gedaan. Radio ging daaraan vooraf en de stap van gedrukte media naar radio is veel groter dan de stap van radio naar televisie. Toen kwamen media rechtstreeks de huiskamer binnen."

Immense impact

"Radio is met primitieve middelen bedacht en uitgeprobeerd. Heel ambachtelijk, er zijn hele mooie toestellen gebouwd toen. Ik was heel erg onder de indruk van Philips, dat was toch de Apple van vorige eeuw. Ze werden heel gauw marktleider van de radio. Strijp-S in Eindhoven was gewoon het Silicon Valley van de vorige eeuw. De impact van radio is immens, het heeft ons leven veranderd."

Westerhof laat in zijn boek veel radio-fenomenen de revue passeren, zoals Han Hollander, Frits Spits, Joost den Draaijer en uit deze tijd Edwin Evers. Hij behandelt ook de plek van radio in de loop der jaren. "Het gaat over geschiedenis, maar ook over innovatie. Ik verwacht dat radio zich telkens weer zal aanpassen aan de technische ontwikkelingen. In de snelheid zijn er andere media bijgekomen. Ook kranten communiceren nu van minuut tot minuut met hun publiek en televisie doet dat ook steeds sneller. Maar de kracht van radio in het heden is de interactie en dat het live is. Het gevoel dat je erbij bent. Dat gevoel van urgentie. En het is ook gezelschap. Govert van Brakel ging weg bij de NOS. Het publiek reageerde daarop en één reactie is mij bijgebleven: als ik naar huis rijd, zit u op de stoel naast mij in de auto."