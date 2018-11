Deel dit artikel:













Liveblog: Van Eijden maakt 1-1 voor NEC tegen Jong AZ

NIJMEGEN - Het is al meer dan twee maanden geleden dat NEC in de eigen Goffert wist te winnen. En die negatieve reeks willen de Nijmegenaren thuis tegen Jong AZ doorbreken. Alles over deze wedstrijd in dit liveblog.

Tussenstand: 1-1 70e: Jong AZ is toch nog een keer gevaarlijk, maar Van Duin pakt het verraderlijke schot van De Haas. 68e: Okita is af en toe gevaarlijk, maar zit nog niet op het niveau van bij MVV. 65e: NEC domineert nu. Sven Braken schiet in het zijnet na een voorzet van Jonathan Okita. 59e: Na een hoekschop krijgt Jong AZ de bal niet weg en slaat Rens van Eijden toe: 1-1 57e: Ole Romeny heeft kramp en moet eruit. Zijn vervanger is Mike Tresor Ndayishimiye. 55e: Achahar kapt naar binnen en haalt met links uit, Schendelaar pakt zijn schot. 52e: Van enig nieuw elan is vooralsnog geen sprake bij NEC na de rust. Achahbar komt erin voor Jansen. 50e: Joey van den Berg krijgt geel voor een charge op Koopmeiners. 46e: Geen wissels bij NEC. Maar er moet wel iets veranderen. 45+2: Het is rust. Deze eerste helft was een nieuw dieptepunt van NEC dit seizoen. 44e: Joey van den Berg schiet naast na een verre inworp van Guus Joppen. 43e: Een vervelende middag voor Marco van Duin. Hij heeft nauwelijks wat te doen gehad, alleen de bal uit het doel halen. 40e: Het loopt voor geen meter bij NEC, Bossaerts krijgt een makkelijk gegeven gele kaart. 36e: Jong AZ is dichterbij de 0-1 dan NEC bij de gelijkmaker. 33e: Jack de Gier ergert zich ongetwijfeld kapot aan zijn ploeg. 30e: Er klopt helemaal niks van de organisatie bij NEC en Jong AZ slaat toe via Dekker: 0-1. 26e: Uitstekende voorzet van Dekker en NEC komt goed weg dat Druijf over kopt. 24e: Er zijn vanmiddag 8890 toeschouwers in De Goffert. 23e: Joey van den Berg is de aanjager van NEC. 20e: Sven Braken schiet in het zijnet. NEC oefent eindelijk wat meer druk uit. 18e: Jonathan Okita geeft de bal voor na een prima actie, maar er wordt niks mee gedaan. 17e: Dit spandoek wordt voorlopig niet waargemaakt, want Jong AZ blijft voetballend de baas in De Goffert. 11e: NEC voor het eerst dreigend en Joey van den Berg raakt de lat. 9e: Jong AZ heeft nog altijd het beste van het spel. Vince Gino Dekker is de linksbuiten en zoon van oud-NEC'er Bennie Dekker. 3e minuut: NEC wordt meteen onder druk gezet door Jong AZ. 14.30 De wedstrijd is begonnen. 14.23 De nieuwe Kroatische doelman Oliver Zelenika is vandaag reserve. 14.18 De spelers verlaten het veld. 14.15 Anass Achahbar maakte vorig jaar nog een hattrick uit tegen Jong AZ. Vandaag zit hij opnieuw op de bank bij NEC. 14.07 Hij speelde donderdag tegen Fortuna heel verdienstelijk, maar Mike Tresor Ndayishimiye is vanmiddag reserve. 14.05 Trainer Jack de Gier beseft dat winst thuis echt noodzakelijk is. 14.02 Rens van Eijden zat vorig seizoen nog bij AZ. 14.00 De spelers zijn al volop bezig met de warming up. 13.53 Toch weer wat wijzigingen in de opstelling dus. Een ander centrum met Van Eijden en Bossaerts en een andere linksbuiten, want Ole Romeny is weer fit. 13.48 Het veld ligt er prima bij. 13.43 Een zonovergoten middag, dat is even wat anders dan de vrijdagavond. 13.40 Dit zijn de elf die het vanmiddag moeten gaan doen namens NEC. Van Duin; Joppen, van Eijden, Bossaerts, Labylle; Jansen, Overtoom, van den Berg; Okita, Braken, Romeny. 13.37 Matthias Bossaerts viel drie weken geleden uit met een enkelblessure, maar de Belg is weer terug. 13.35 NEC won vorig jaar thuis met 2-0 van Jong AZ. Uit werd het maar liefst 7-2 in Nijmeegs voordeel. 💬 WhatsApp ons!

