Beroepschauffeur opnieuw betrapt voor rijden onder invloed

DRUTEN - ‏Een inwoner van de gemeente Druten is zijn rijbewijs voorlopig kwijt. De man is opnieuw betrapt terwijl hij met alcohol op achter het stuur zat.

De foto die wijkagent Martin de Bruin zondagochtend op Twitter plaatste, geeft aan dat de chauffeur echt een slokje te veel op had. Namelijk 1020 ug/l en dat is bijna vijf keer zoveel als toegestaan.

De Drutenaar is beroepschauffeur, dus het is volgens de wijkagent 'niet handig' dat hij wederom dronken achter het stuur is gestapt.

Het rijbewijs van de man is ingevorderd en hij is het 'roze papiertje' in ieder geval kwijt tot de zitting.