Lars Nieuwpoort vindt tactiek De Graafschap voor herhaling vatbaar

ALKMAAR - De Graafschap speelde extreem defensief tegen AZ. En dat beviel Lars Nieuwpoort wel.

"Ik denk dat we het goed voor elkaar hadden en compact stonden. Weinig gecreëerd, er lagen af en toe wel ruimtes, maar dan waren we te slordig. We hebben 75 minuten goed verdedigd. Daarna wisselden we van systeem om wat te forceren en dan zie je dat zij aardig gevaarlijk worden via Idrissi. Zonde dat we die goal tegen kregen. We moeten zo doorgaan met verdedigen, zeker tegen sterkere tegenstanders. Dan is het lekker als je een man extra hebt achterin."

De verdediger stond voor het eerst in de basis tijdens een eredivisieduel. "Ja, daar doe je het toch voor. Ik ben een tijd geblesseerd geweest. Natuurlijk wilde ik negentig minuten spelen, maar de kramp schoot erin."