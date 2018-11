Vitesse tegen Kozakken Boys in achtste finale van bekertoernooi

Vitesse speelt in de achtste finale van de beker tegen Kozakken Boys. De wedstrijd zal in Werkendam zijn.

De wedstrijd wordt gespeeld op 18, 19 of 20 december. Vitesse kwam in de achtste finale terecht door in de eerste ronde van de amateurs van Volendam te winnen, in de tweede ronde werd gewonnen bij Heracles Almelo.

Het is dus de derde uitwedstrijd op rij voor Vitesse in de beker. De ploeg won in 2017 de begeerde 'Dennenappel'. De Graafschap speelde vorig seizoen nog tegen Kozakken Boys voor de beker en werd na strafschoppen uitgeschakeld.