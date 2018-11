Telefoon Slutskiy stond roodgloeiend: 'Ik dacht dat ik een meeting gemist had'

Slutskiy keek vanmiddag raar op toen het gerucht naar buiten kwam. Hij keek op zijn telefoon en zag veel gemiste oproepen en berichten. 'Normaal word ik niet zoveel gebeld, ik dacht nu: 'Heb ik een meeting gemist?'

'Ik wil hier tot het einde van mijn contract werken'

Maar daar ging het natuurlijk niet over. Iedereen wilde weten of Slutskiy daadwerkelijk naar Portugal vertrekt. 'Maar nee, ik blijf 100 procent zeker hier. Het zijn geruchten. Ik ben blij hier en heb ook nog een tweejarig contract. Ik wil hier tot het einde werken, al beslis ik daar natuurlijk niet over. Maar ik denk niet over een nieuwe baan na, ik ben hier heel blij.'

'We verdienden echt meer'

Over de wedstrijd wilde de trainer het uiteraard ook nog hebben. En logisch, want zijn ploeg speelde een hele goede wedstrijd tegen de koploper. 'We hadden hier echt een kans, we speelden niet alleen verdedigend, maar we vielen ook aan. En dat is knap als je 75 minuten met tien man speelt.'

Dus de trainer was trots op zijn ploeg. 'Ik heb ze ook bedankt in de kleedkamer, we hielden alles tegen. Ik ben natuurlijk teleurgesteld over het resultaat, maar trots op onze prestatie.'