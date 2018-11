Deel dit artikel:













Man met mes overvalt Spar in Apeldoorn, geldbedrag buitgemaakt Foto: News United

APELDOORN - De Spar aan de Koning Lodewijklaan in Apeldoorn is zaterdag aan het einde van de middag overvallen door een man met een mes. De overval vond rond 17.30 uur plaats. Er is een geldbedrag weggenomen.

De dader eiste geld van een caissière. Daarbij toonde hij een mes aan de vrouw. Nadat het slachtoffer een geldbedrag had gegeven, liep de dader naar buiten. Daar stond voor zover nu bekend, een tweede dader op de uitkijk. Beiden zijn er op een scooter vandoor gegaan richting de Badhuisweg. De personen wisten vervolgens, ondanks de inzet van onder meer een politiehelikopter, te ontkomen aan de agenten. De politie zoekt nu getuigen, Signalement Beide daders waren donker gekleed. Van de dader in de winkel is bekend dat hij opvallend lang was, ongeveer twee meter. Hij had een zwarte sjaal om zijn hoofd en een getint uiterlijk. De man sprak met een Surinaams, Antilliaans accent. Van de tweede dader of de scooter is helemaal niets bekend. 💬 WhatsApp ons!

