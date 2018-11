Dapper Vitesse strijdend ten onder bij koploper PSV

EINDSTAND PSV-VITESSE: 1-0

90+3': Afgelopen!

90+1': Clark gaat eraf, Büttner komt erbij.

90': Vitesse zoekt de aanval. Kan het dan alsnog?

84': Wissel bij Vitesse. Serero gaat er vanaf, Hilary Gong komt erin.

81': Pasveer loopt warm, Eduardo heeft echt last.

78': Lozano gaat door op doelman Eduardo en dat zorgt voor een blessure bij de Portugees. Ook Serero is bij die botsing betrokken.

72': Linssen krijgt een kopkansje, daar heeft PSV-doelman Zoet het nog best moeilijk mee.

69': GOAL! Daar is dan toch, uit het niets, de 1-0 voor PSV. En wie anders dan Luuk de Jong. Hij werkt een voorzet binnen. Clarke-Salter en Eduardo zijn boos op elkaar.

66': Vitesse begint zelfs een beetje zelf aan te zetten.

61': Zomaar een kansje voor Vitesse. Serero schiet die bal lomp naar voren en Darfalou wint het duel van Schwaab. Het schot van de spits is alleen zwak, Zoet keert.

56': Trainer Leonid Slutskiy kijkt niet blij, maar toch zal hij niet ontevreden zijn over de stand na bijna een uur spelen.

52': PSV zet druk op Vitesse, maar er komen amper kansen uit.

46': We zijn begonnen aan de tweede helft. Vitesse probeert stand te houden.

45': Rust!

42': Vitesse houdt best aardig stand tegen PSV. Maar zoals de Eindhovenaren dat vaker hebben, komt er waarschijnlijk vanzelf een beslissing. Meestal in de slotfase.

32': Wat een kans voor PSV! Ødegaard speelt de bal te kort terug op Eduardo, maar Bergwijn komt niet tot scoren. Eduardo dreef de buitenspeler goed naar buiten en zat bij het schot er uitstekend tussen met zijn been.

31': Leuk weetje hieronder. Daarnaast is het voor Doekhi de tweede rode kaart in drie eredivisieduels (Feyenoord en PSV).

28': Een kopbal Pereiro gaat net naast de goal van Eduardo.

24': Angelino legt de bal hard voor en Clark maakt bijna een eigen doelpunt, maar Eduardo voorkomt dat op katachtige wijze.

23': Zo kan Rasmus Thelander toch weer snel aan de bak. Hij brak in het begin van dit seizoen zijn enkel en was daardoor lang geblesseerd. Vandaag zit de Deen voor het eerst bij de selectie en kan dus meteen in actie komen.

18': Foor wordt er vanaf gehaald, Slutskiy wil er toch een verdediger bij hebben. Thelander komt daarom in de ploeg.

14': ROOD! Doekhi kan vertrekken. De verdediger trekt aan de noodrem als Lozano er doorheen wil. De rode kaart is wat overdreven, maar scheidsrechter Güzübüyük vindt de overtreding zwaar genoeg.

8': En weer een kans voor Vitesse. Darfalou zet hem zelf op en geeft de bal aan Clark. Clark legt de bal voor de goal, maar de Algerijn Darfalou kan niet raak schieten.

4': Een mogelijkheid voor Vitesse. Darfalou legt de bal keurig voor de goal, maar Dumfries ruimt ternauwernood op.

2': Meteen het eerste gevaar voor PSV. Luuk de Jong kopt naast uit een hoekschop.

1': We zijn begonnen.

18.30 uur: Als je wil winnen, moet je de '0' houden in Eindhoven. Dat zal Vitesse proberen met Doekhi en Clarke-Salter. Danilho Doekhi dacht vrijdag dat het mogelijk zou zijn. Hij weet alleen ook dat zowel Luuk de Jong als Hirving Lozano al acht keer hebben gescoord dit seizoen.

18.25 uur: Maar dat wordt sowieso een moeilijke klus, de laatste keer dat PSV thuis verloor is amper in de geschiedenisboeken terug te vinden.

18.17 uur: De spelers gaan nog even de kleedkamer opzoeken, over een kwartier zijn ze terug. Kan Vitesse, net zoals in 2013, stunten in Eindhoven? Destijds werd het maar liefst 2-6.

18.10 uur: Oussama Darfalou scoorde alleen tegen Heracles sinds hij in de basis staat. Kan hij nu weer eens een doelpuntje maken?

18.05 uur: Remko Pasveer zat woensdag nog op de tribune met een rugblessure, maar de reservekeeper zit vandaag weer gewoon op de bank.

18.00 uur: De spelers van Vitesse zijn druk bezig met de warming-up.

17.55 uur: De opstelling van Vitesse is hetzelfde als die van afgelopen woensdag, toen de Arnhemmers wonnen bij Heracles in de beker.

Opstelling: Eduardo; Karavaev, Doekhi, Clarke-Salter,Clark; Serero, Bero, Foor; Ødegaard, Darfalou, Linssen.

17.50 uur: Vitesse-back Alexander Büttner stond vorig jaar nog in de belangstelling van PSV, dit jaar zit hij op de bank tegen de Eindhovenaren. Slutskiy kiest voor Max Clark.

17.45 uur: Vitesse-trainer Leonid Slutskiy zou in de belangstelling staan van Sporting Portugal. De directie van Vitesse ontkent dat in alle toonaarden.

Zie ook: Directie Vitesse weerspreekt vertrek Slutskiy: 'Totaal niet aan de orde'