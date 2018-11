'We zijn in Harderwijk allemaal Sinterklaas-gek; dus moet hier hét Sint-museum komen'

HARDERWIJK - Harderwijk laat er geen twijfel over bestaan: het is dé Sinterklaas-hoofdstad van Nederland. Dus moet het Nationaal Sinterklaasmuseum in Harderwijk komen. Om alvast een voorzetje te geven ging zaterdag een klein sinterklaasmuseum open.

De 7-jarige Juliette struint met haar broertje Lucas door het museum dat in één ruimte naast de molen aan de Havendijk zit. Ze speelt Sint-memory; probeert te raden welke cadeautjes er in de zak van Sinterklaas verstopt zitten en zingt liedjes mee. 'Ik vind het hier heel leuk, want je kunt van alles doen', zegt ze terwijl ze nog een pepernoot in haar mond stopt.

Sinterklaas-gek

Eén van de initiatiefnemers van het museum is Bert Kaasschieter. Hij geeft toe dat dit nog wel een klein museum is. 'Ja, dit is nog klein, maar we willen een groot landelijk museum. En dat moet en zal in Harderwijk komen, want wij zijn hier hartstikke Sinterklaas-gek. De intocht en het feest zijn hier ook altijd heel groot. Er zijn al wel wat mooie, kleine sint-musea in Nederland, maar wij willen in Harderwijk het Nationaal Sinterklaas-museum. En omdat we niet langer wilden wachten, zijn we vast met dit kleine pop-up museum begonnen.'

Donaties

Het museum gaat ongeveer een miljoen euro kosten en dat geld denkt Kaasschieter met donaties en allerlei acties bij elkaar te krijgen. De burgemeester, die zaterdagochtend het museum opende, bracht alvast een grote donatiepot mee.

Het zaterdag geopende museum biedt voor kleine kinderen allerlei spelletjes en opdrachten; volwassenen kunnen wat leren over de geschiedenis van Sint Nicolaas. Het is elke woensdag en zaterdag geopend en op afspraak voor groepen.