Voor mensen met hoogtevrees is het even slikken; rondleiding in 12 meter diepe sluis

De omwonenden krijgen een rondleiding. Zo kunnen ze zien hoe een tweede sluiskolk wordt gebouwd. Die komt tussen het Twentekanaal en de IJssel. Voor mensen met hoogtevrees is het even slikken. Twaalf meter diep is de nieuwe sluis in aanbouw. Toch dalen honderden kijklustigen via een bouwsteigertrap af in de bouwput.

Bekijk de reportage (tekst gaat verder onder de video):

'Ik heb last van hoogtevrees, maar het lijkt mij zo interessant, dat ik toch de angst heb overwonnen om naar beneden te komen', vertelt een bezoeker met stoere zonnebril. Een meneer op leeftijd maakt driftig foto's. 'Hier kom je nooit meer en dat is een van de redenen dat ik hier fotografeer.'

Toegangspoort naar het hele achterland

Een tweede sluis is nodig omdat de oude hefsluis het toenemend aantal vrachtschepen nauwelijks aan kan. 'De gemiddelde wachttijd is ruim drie kwartier', vertelt Ernst Rijnsdijk van Rijkswaterstaat, 'ook 's nachts, daarom is er een tweede sluiskolk nodig.'

De sluis in Eefde is belangrijk voor de binnenvaart. Het is namelijk de toegangspoort naar het hele achterland. 'Het is de enige toegang tot het Twentekanaal.

Bij stremming van de huidige sluis is het hele oosten afgesloten voor de binnenvaart, daarom is het zo belangrijk dat er een tweede sluiskolk komt.' In 2012 gebeurde dat toen één van de hefdeuren naar beneden viel. De scheepvaart lag toen wekenlang stil.

Aan regeltjes gebonden

De nieuwe sluis komt naast de oude hefsluis, een rijksmonument. En dan zijn de bouwers aan regeltjes gebonden. 'Een rijksmonument moeten we beschermen, dus mag er niks komen te staan wat de aandacht afleidt, dus er mag niks hoogs komen', zegt Ernst Rijnsdijk.

Daarom krijgt de nieuwe sluis een ander soort deuren: de traditionele puntdeuren en een segmentdeur. Die laatste kan geheel in de bodem verdwijnen. Het werk aan de sluis begon in 2016 en duurt tot 2020.