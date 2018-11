Noodslacht varkens na kantelen vrachtwagen: 'Er is geen clementie voor de dieren'

EWIJK - Een vrachtwagen met daarin 175 varkens kantelde zaterdagochtend tussen de knooppunten Bankhoef en Ewijk op de A50. Tientallen varkens ontsnapten uit de wagen, maar vonden alsnog de dood nadat een dierenarts ter plaatse kwam. Op Twitter worden schokkende video's getoond waarin te zien is hoe de noodslacht wordt toegepast.

Karen Soeters, hoofdredacteur van de website Animals Today, plaatste een video waarin te zien is hoe een dierenarts een varken euthanaseert. Hij schiet een pin door de kop van het dier, die meteen door zijn hoeven zakt. In een later geplaatste video spartelt hetzelfde dier nog na, voordat hij in de berm van de snelweg sterft.

Bekijk hier de video van het varken dat geëuthanaseerd wordt (let op: de beelden kunnen als schokkend worden ervaren):

Woordvoerder Erwin Vermeulen van Animal Rights zegt dat varkens vaker op deze manier worden afgemaakt. 'De procedure hoort bij de zogenaamde noodslacht', legt hij uit. 'Als dieren niet geschikt zijn om op transport te gaan, door een gebroken heup of poot of om andere redenen, mag een gecertificeerde dierenarts ze euthanaseren. Er gaat dan eerst een pin door het hoofd ter verdoving en vervolgens wordt de keel doorgesneden.'

'Bij onnodig lijden van een varken, bijvoorbeeld door een gebroken heup of iets dergelijks, moet je het dier zelfs direct afmaken', zegt dierenarts Jan van Helmond van VarkensArtsenZuid. 'Maar een gecertificeerde arts is hier sowieso altijd toe gemachtigd, ook als er niet per se sprake is van zichtbaar lijden. Ik weet niet wat in dit geval de afwegingen zijn geweest, daar ken ik de situatie niet goed genoeg voor. Maar een varken kan bijvoorbeeld ook niet meer geschikt zijn voor transport omdat het in shock is of zeer gestresst is geraakt. En dat is bij zo'n ongeval natuurlijk niet ondenkbaar.'

Economische motieven

Naast de noodslacht, in verband met onnodig lijden, kan deze slacht ook economische motieven hebben. Een ongekoeld karkas mag namelijk nog tot twee uur na de dood worden aangeboden bij een slachthuis voor de verwerking van het vlees. Vermeulen is dan ook niet verbaasd dat dieren die uit de vrachtwagen op de A50 vielen op zo'n manier worden gedood.

'De dierenarts komt in dit geval, in tegenstelling tot bijvoorbeeld een huisdier, niet om varken te redden, maar om af te maken. Het is onderdeel van het productieproces.'

Geschokt

Op Twitter wordt geschokt en vol ongeloof gereageerd op de video waarin de dierenarts naast de A50 het varken van een verdoving voorziet. Ook de later geplaatste beelden van hetzelfde varken dat naspartelt roepen reacties van afschuw en verontwaardiging op.

'Het is inherent aan deze industrie', reageert Vermeulen. 'Het maakt over het algemeen niet uit of het koeien, kippen of varkens zijn. Dieren zijn een product, een middel. Er is geen clementie voor ze.'

