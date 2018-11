Burgemeester Bruls sluit café en tapasbar in Nijmegen per direct

NIJMEGEN - Café De Fiets en tapasbar Tio Pepe in Nijmegen moeten zaterdag de deuren sluiten. Burgemeester Hubert Bruls trekt de drank- en horecavergunning van beide gelegenheden per direct in. Zowel het café als de tapasbar wordt geleid door Sjoerd Tonissen.

Tonissen wordt 'slecht levensgedrag' verweten en betrokkenheid bij een aantal geweldsincidenten. Ook zou er sprake zijn van geluidsoverlast. In De Gelderlander geeft Tonissen aan dat hij 'niet het liefste jongetje van de klas is'. Hij benadrukt echter dat hij altijd heeft geprobeerd de zaken in goede banen te leiden en zichzelf beschermde tegen agressive klanten, wanneer dat nodig was. Van geluidsoverlast is volgens hem geen sprake geweest.

'Laat de zaken open'

Tonissen is zelf niet de eigenaar van het café en de tapasbar in de Grotestraat. Hij spreekt dan ook de hoop uit dat de eigenaresse niet de dupe wordt van zijn gedrag en zal bezwaar aantekenen tegen de beslissing van de burgemeester. 'Als Bruls zo nodig moet ingrijpen: stuur mij weg, maar laat de zaken open. Als ik weg ben, is het probleem opgelost', aldus Tonissen.

Een woordvoerder van de Nijmeegse burgemeester geeft aan dat alleen het vertrek van Tonissen niet afdoende is. De eigenaresse van De Fiets en Tio Pepe is volgens hem verantwoordelijk voor het gedrag van het personeel, dus ook de bedrijfsleider.