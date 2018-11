Jongen (17) uit Ermelo dreigt met mes tijdens overval

ERMELO - Een jongen en een meisje zijn vrijdagavond aangehouden voor een overval in Vianen. Eerder op de dag overviel de jongen een winkel aan de Lijnbaan, waarbij hij dreigde met een mes. Daarna vluchtte de jongen van 17 uit Ermelo te voet richting het centrum.

De politie startte een onderzoek en verspreidde een signalement van de verdachte. Daarna kwamen tips binnen dat deze verdachte was gezien in een hotel aan de Prins Bernhardstraat in Vianen. De politie ging ter plaatse en trof in het hotel de verdachte aan. Bij hem werd ook een mes gevonden, dat in beslag is genomen.

De jongen was in het gezelschap van een achttienjarige vrouw, eveneens afkomstig uit Ermelo. Wat haar rol is in de zaak is nog niet duidelijk: dat moet uit onderzoek naar voren komen.