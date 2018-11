Binnen 87 seconden alle races Zwarte Cross volgeboekt

LIEVELDE - Crossfanaten voor de Zwarte Cross 2019 waren er zaterdagochtend wederom snel bij. Alle crossklassen waren binnen anderhalve minuut volgeboekt.

De Brommerklasse was met 34 seconden het snelste vol, gevolgd door de Wegraceklasse met 37 seconden. De nieuwe Krangklasse was met 87 seconden als laatste uitverkocht. In totaal scheuren er volgend jaar 480 crossers over de baan in Lichtenvoorde.



Niet alle deelnemers mogen zomaar meedoen aan de cross. De deelnemers van de Krang, Mindervaliden-en Zwaargewichtklasse moeten eerst een ontwerp inleveren die beoordeeld wordt door de organisatie. Alleen de beste ontwerpers mogen de crossbaan betreden tijdens de editie van 2019.

Nieuwe klassen

De Zwarte Cross heeft voor 2019 twee nieuwe klassen toegevoegd aan het aanbod. Zo kunnen crossfanaten dit jaar meedoen in de Krang-klasse en de Mindervaliden-klasse. Voor de Krangklasse werd de organisatie geïnspireerd door de achteruitrijrace die eind jaren '80 werd verreden op het circuit in Zandvoort. Bij de minder Valideklasse kunnen de bezoekers gemotoriseerde rollators en opgevoerde scootmobiels verwachten die door de Schans scheuren.



De Zwarte Cross vindt in 2019 plaats op 19, 20 en 21 juli.