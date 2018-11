Deel dit artikel:













Q-koorts maakt nog altijd slachtoffers: dodental loopt verder op Een vaccin tegen Q-koorts. Foto: ANP

ARNHEM - De Q-koorts-epidemie is alweer zeven jaar geleden, maar helemaal onder controle is de infectieziekte nog niet. Volgens de NOS is de gevaarlijke chronische variant van Q-koorts sinds 2016 bij nog eens tachtig mensen vastgesteld. Sinds datzelfde jaar overleden 21 personen aan de gevolgen van Q-koorts. Het totale dodenaantal is daarmee opgelopen tot 95.

Op dit moment kampen nog 519 mensen met Q-koorts. De meeste patiënten komen uit Gelderland, Noord-Brabant en Limburg. Onder hen zijn patiënten die al jaren ziek zijn, maar ook relatief nieuwe gevallen. Veel patiënten liepen de ziekte op nadat ze bacteriën inademden die afkomstig waren van zieke dieren. Deze mensen worden nauwlettend gevolgd. Toch zegt internist en infectioloog Chantal Bleeker van het Radboudumc dat er meer onderzoek moet worden gedaan. 'Meer aandacht en onderzoek' 'Er komen nog steeds chronische Q-koortspatiënten bij, en er overlijden nog steeds mensen aan. Dit onderschrijft het grote belang van aandacht voor en onderzoek naar chronische Q-koorts', geeft zij te kennen bij de NOS. Bovendien, zegt Bleeker, zijn er nog mensen die Q-koorts hebben zonder dat zelf te weten. 'Het is belangrijk dat daar aandacht voor blijft.' Bert Brunninkhuis, voorzitter van patiëntenvereniging Q-uestion, zegt dat hij schrikt van de nieuwe cijfers. 'Het is mij duidelijk dat de regering tot nu toe, sinds 2005, nog steeds geen grip heeft op de situatie', aldus Brunninkhuis. Sterk ongerust Ook hij is van mening dat verder onderzoek naar de oorzaken, gevolgen en bestrijding van Q-koorts hard nodig is. 'Ik ben er onderhand aan toe dat we onderzoeken hoe dit kon gebeuren. Hoe dit in het beschaafde Nederland kon gebeuren. Dat er 95 doden vallen. En ik maak mij sterk ongerust voor de mensen die nog ziek worden en mogelijk overlijden.' Zie ook: Ruim 500 Q-koortspatiënten willen vergoeding van overheid

