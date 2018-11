Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











VIDEO: Navarone ronde verder in The Voice of Holland Foto: Elisabeth van Aalderen

NIJMEGEN - Navarone, de rockband uit Nijmegen, is door naar de volgende ronde in The Voice of Holland. De mannen overtuigden vrijdagavond de jury met hun optreden. Het nummer ‘Whole Lotta Love’ van Led Zeppelin werd gespeeld.

Het is voor het eerst dat er een band deelneemt aan The Voice. De tekst gaat verder onder het optreden van gisteravond. Jurylid Anouk zorgt voor de begeleiding van Navarone in het populaire programma. Verhaal van Navarone Het verhaal van Navarone begon in muziekschool De Stroming in Wijchen. Zanger Merijn van Haren en gitarist Kees Lewiszong ontmoetten elkaar daar op hun zestiende en begonnen een vriendenbandje. Na jaren spelen startten de twee een nieuwe band. In 2008 ontstond Navarone met de huidige bezetting. Alle jongens wonen in Nijmegen en ook veel fans komen uit de stad. Muziekcafé Dollars is de plek waar de afgelopen tien jaar de meeste optredens zijn gegeven. Zie ook: De eerste band ooit die meedoet aan The Voice komt uit Nijmegen 💬 WhatsApp ons!

Heb jij een tip, opmerking of een foto of video gemaakt? Stuur ons een bericht op omroep@gld.nl! Heb jij een tip, opmerking of een foto of video gemaakt? Stuur ons een bericht op 06 - 220 543 52 of stuur een mail: