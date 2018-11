Laffe tactiek De Graafschap loont niet, 1-0 nederlaag tegen AZ

ALKMAAR - De ultra-defensieve tactiek heeft De Graafschap uit tegen AZ niets opgeleverd. Het werd 1-0 en dat was volkomen verdiend.

Liveblog (gesloten)

94e: In de extra tijd zette De Graafschap nog wel even aan, maar een echte kans kwam er niet. Zonder serieuze doelpoging is een nederlaag niet meer dan logisch.

89e: Ook met deze 1-0 achterstand komt De Graafschap nauwelijks van de eigen helft af.

87e: Jurjus moest één keer capituleren en dat lijkt meteen beslissend.

84e: Berusting bij Bart Straalman.

82e: Volgende kans AZ, Idrissi heeft prachtige bewegingen maar schuift de bal net naast.

81e: Ouwejan schiet over, het blijft eenzijdig.

80e: Nu dan een aanvaller voor een verdediger: Furdjel Narsingh vervangt Leeroy Owusu.

76e: De laffe tactiek wordt dan toch afgestraft door Seuntjens, die via de paal raak schiet: 1-0

71e: Geweldige redding met één vuist van Jurjus op een pegel van Idrissi.

69e: Tweede wissel bij De Graafschap: Myenty Abena voor Lars Nieuwpoort.

67e: AZ speelt er zo doorheen, maar Til verzuimt de bal in het lege doel te schieten.

65e: Daryl van Mieghem komt in de ploeg. El Jebli gaat naar de kant.

60e: Sven Nieuwpoort organiseert de verdediging, oftewel het hele elftal.

56e: Het net wordt geraakt door Midtsjo, maar het is slechts het zijnet.

55e: Een primeur in de tweede helft, De Graafschap is even op de helft van AZ. Maar het duurt niet lang.

53e: Echt heel moeilijk heeft Hidde Jurjus het nog niet gehad deze wedstrijd.

49e: Een vertrouwd beeld ook na de rust.

46e: In de rust wint een fan een wintersportvakantie. Dat was nog interessanter dan de eerste helft. En ook even op het veld Piet Velthuizen, Nijmegenaar en ex-Vitesse, nu reservekeeper bij AZ.

45+1: Nog een kans voor Idrissi, maar Jurjus pakt de bal. En dan zit de eerste helft erop. Het was eigenlijk niet om aan te zien, maar met de 0-0 stand zal De Graafschap daar niet om malen.

44e: Erik Bakker is heel nuttig op het middenveld, zonder echt op te vallen.

40e: AZ kwam tot enkele ongevaarlijke doelpogingen, De Graafschap heeft doelman Bizot nog helemaal niet getest.

36e: Fabian Serrarens gaat gestrekt, maar de enige spits kan toch weer verder.

31e: Hidde Jurjus moet zowaar een keer in actie komen, maar heeft geen moeite met het schot van Seuntjens.

30e: Lars Nieuwpoort staat voor het eerst in de basis op eredivisieniveau.

28e: AZ bakt er ook weinig van. En De Graafschap wacht alleen maar af, voorlopig met succes dus.

22e: Henk de Jong krijgt binnenkort een aanbieding van een handbalclub.

19e: Voorlopig werkt deze tactiek, want echt gevaarlijk is AZ nog niet.

14e: Het uitvak overstemt de rest van het stadion.

11e: De eenzame spits Fabian Serrarens.

7e: Logischerwijs is het louter eenrichtingsverkeer tot nu toe.

4e minuut: En zo ziet die betontactiek van De Graafschap eruit.

20.45 De Graafschap gaat beginnen aan een lastige missie hier in Alkmaar. Nog één keer klinkt RETTEKET AZ.

20.38 Het uitvak is lang niet vol, er komen nog steeds fans binnen.

20.33 De spelers gaan van het veld af.

20.32 De laatste twee ploegen in de stand, NAC en FC Groningen, hebben allebei gewonnen en lopen dus in op De Graafschap.

20.30 De eerste basisplaats voor Lars Nieuwpoort, één van de drie centrale verdedigers.

20.28 Myenty Abena staat ernaast.

20.23 Trainer Henk de Jong wil dus met een soort betonvoetbal AZ gaan bestrijden.

20.20 Een dolle boel hier met maar liefst drie mascottes.

20.15 De warming up is in volle gang.

20.10 Bart Straalman is één van de vijf verdedigers vandaag.

20.02 AZ heeft al de nodige prijzen gewonnen in het verleden. Dit seizoen verloopt tot nu toe wat minder.

19.58 De laatste keer dat De Graafschap hier speelde was in het voorjaar van 2016. Toen werd het 4-1 voor AZ.

19.55 Ballonnenpret bij AZ.

19.50 Dit zijn de elf waarmee De Graafschap het gaat doen. Vijf verdedigers en drie defensief ingestelde middenvelders, dat is de tactiek vanavond:

Jurjus; Owusu, Straalman, S. Nieuwpoort, L. Nieuwpoort, Tutuarima; Bakker, Olijve, Klaasen; El Jebli, Serrarens.

19.48 Terug in de selectie is Ted van de Pavert, maar de verdediger begint nog op de bank.

19.45 De Graafschap haalde in uitwedstrijden tot dusverre pas één punt, in Emmen.