Nijmegenaar Eric Meijers wordt trainer bij VVSB

NOORDWIJKERHOUT - Eric Meijers heeft een nieuwe club. Hij tekent tot het einde van dit seizoen bij VVSB uit Noordwijkerhout.

De 55-jarige Nijmegenaar zat sinds begin dit jaar zonder club, omdat hij opstapte bij Achilles'29 toen de club failliet werd verklaard en er sprake van was een grote leegloop van de selectie. Onlangs kwam Meijers nog nadrukkelijk in de publiciteit door een documentaire over Achilles, waarin de trainer een hoofdrol vervulde.

'Na alle hectiek bij Achilles en met die docu is het nu echt weer tijd om op het veld te staan', zegt de trainer. 'Ik was met Achilles in 2010 voor het eerst bij VVSB en toen heeft die club al een dusdanige indruk gemaakt, dat ik zei dat ik daar best trainer zou willen zijn, als ik in de buurt zou wonen. En nu gebeurt het nog ook. Ze spelen in de tweede divisie, een serieuze competitie die landelijk ook goed wordt gevolgd.'

Maandag staat Meijers voor het eerst voor de groep. VVSB staat wel laatste met pas twee punten uit tien wedstrijden. 'Maar ik zie voldoende kwaliteit. We kunnen de neerwaartse spiraal doen kantelen. Er is hier in het verleden natuurlijk wel wat neergezet met Wilfred van Leeuwen als succestrainer. Ze hebben toen zelfs de halve finales van de beker gehaald. De doelstelling is om dit seizoen te overleven, maar ik zie een club met verbetenheid, dus ik heb daar alle vertrouwen in.'