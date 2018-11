Eerst de autoruit krabben, daarna een dag vol prachtig herfstweer

WAGENINGEN - Na de kou van de afgelopen week laat de herfst zich de komende dagen van zijn beste kant zien. Zaterdag begon voor velen nog met het krabben van de autoruiten, maar gaandeweg de ochtend knapte het weer snel op. Ook zondag is er veel ruimte voor de zon en na het weekend wachten er nog mooie dagen.

Zaterdag begon dus fris, maar de gladheid bleef achterwege, vertelde weervrouw Britta van Gendt van MeteoGroup in Wageningen op Radio Gelderland. 'De temperatuur daalde vannacht op veel plekken aardig, tot een graad onder nul. Her en der is het zelfs nog wat kouder geworden. Maar na de frisse start verdwijnt de nevel snel. Daarboven zien we vandaag een groot deel van de dag een mooie blauwe lucht', aldus Van Gendt.

Fraaie dag

Zaterdag trekken er af en toe wat sluierwolken over Gelderland, maar dat zijn dunne wolken. 'Daar komt de zon prima doorheen. Het wordt toch wel een hele fraaie dag, vandaag. De temperaturen liggen liggen rond een graad of 11, normaal voor deze tijd van het jaar.'

Op Radio Gelderland sprak Bastiaan Boog met Britta van Gendt (de tekst gaat verder onder het fragment):

Na zaterdag blijft het weer dus prima. Zondag kent ook veel zon. 'Vergelijkbaar met vandaag, met af en toe wat dunne sluierwolken. De temperatuur komt iets hoger uit dan vandaag, zo rond de 12 graden', gaf de weervrouw aan in de uitzending.

'Het blijft over het algemeen vrij rustig, storingen blijven voorlopig op afstand. Er is redelijk wat ruimte voor de zon, met af en toe wat wolkenvelden. De temperatuur kruipt langzaam omhoog naar zo'n 14 à 15 graden. Dinsdag kan het in de provincie zelfs 16 tot 17 graden worden.'