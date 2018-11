Gebroeders Rossig komen na 'Hallo allemaal' terug met Sinterklaas-versie

WIJCHEN - Eerder dit jaar scoorden de Gebroeders Rossig uit Wijchen een dikke hit met hun carnavalsnummer 'Hallo allemaal'. Het lied was geïnspireerd op het liedje dat juf Ank zong in de populaire televisieserie 'De Luizenmoeder'. Nu komen broers Donnie, Tonnie, Ronnie en Sjonnie met een nieuw nummer: 'Hallo Sinterklaas'.

In de clip die vrijdag verscheen op YouTube zijn de broers te zien met Sinterklaas. De échte Sinterklaas, welteverstaan. Ze heten hem van harte welkom en bezingen de bekende tradities rond 5 december uit volle borst. Op die manier lijkt een nieuwe meezinger geboren.

Enthousiast

Het idee voor een Sinterklaas-hit ontstond al eerder dit jaar. Na carnaval hadden de broers in de gaten dat de kinderen wel gecharmeerd waren van Hallo allemaal. 'We kregen toen al vragen of we ook kindershows wilden doen, maar dat was niet onze insteek', vertelt Donnie. 'Maar we vinden het wel leuk als de kinderen ook enthousiast raken van de liedjes. Misschien moeten we er wel Hallo Sinterklaas van maken, zeiden we toen. En dat werd positief ontvangen door onze platenbaas.'

Videoclip

Twee weken geleden namen de broers de videoclip op bij het Kasteel van Wijchen in hun thuisplaats. 'We vonden het wel passen als huis van Sinterklaas', legt Donnie uit. 'Als je je verplaatst in een kind is het natuurlijk leuk om te bedenken dat Sinterklaas op zo'n plek woont. Het nummer is vandaag uitgekomen en nu wachten we af hoe het ontvangen wordt. En of we hier en daar gevraagd worden om het te komen zingen.'

Bekijk hier de videoclip van Hallo Sinterklaas (de tekst gaat verder onder de video):

Dat de echte Sinterklaas te zien is in de clip, geeft het nummer extra glans. 'We hebben met wat connecties kunnen regelen dat hij ook meedeed. Hij was direct enthousiast. En het gaf natuurlijk wel kriebels om naast hem te staan in de videoclip', zegt Donnie.

Roetveegpieten

De laatste jaren is het Sinterklaasfeest onder een vergrootglas komen te liggen door de discussie over de rol en gedaante van Zwarte Piet. In hun clip voor Hallo Sinterklaas maken de gebroeders Rossig uitsluitend gebruik van roetveegpieten, een keuze die niet op ieders waardering kan rekenen. Donnie zegt dat zijn broers en hij zich er niet mee bezig houden.

'In overleg met de platenmaatschappij hebben we hiervoor gekozen. We hadden er gerust een paar zwarte pieten tussen kunnen zetten, maar er zit geen achterliggende gedachte achter. We willen ons ook niet in de discussie mengen, het is een kinderfeest. We blijven ver van de hele discussie.'