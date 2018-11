Rechercheurs die kinderporno kijken: 'Wat we hier zien, kan niemand zich eigenlijk voorstellen'

ZWOLLE - Duizenden bestanden kinderporno, vele uren beeldmateriaal. Bij het Team Bestrijding Kinderporno en Kindersekstoerisme van de politie Oost-Nederland hebben ze hun handen vol. En het aantal kinderporno-zaken neemt alleen maar toe, ook in Gelderland.

Zonder pasje kom je de afdeling niet op. En als er bezoek komt, worden alle computerschermen uitgezet en worden de whiteboards, waar informatie over de lopende zaken wordt gedeeld, afgeschermd met grote vellen papier. Het Team Bestrijding Kinderporno en Kindersekstoerisme Oost-Nederland laat weinig aan verrassingen over.

En dat moet ook wel, want de wereld is klein, zo weten de rechercheurs die vanuit Zwolle alle Gelderse en Overijsselse kinderpornozaken onderzoeken. Jaren geleden liep een rechercheur een keer met een foto van een slachtoffer door het bureau en maakte een praatje met een collega van een andere afdeling. Die zag de foto en herkende het slachtoffer. Gelukkig was het een foto waar het slachtoffer gekleed op stond, er waren ook andere foto’s aangetroffen.

Die fout zal nu minder snel gemaakt worden. Maar er is nog een reden om de afdeling af te schermen. 'Je kunt dit werk alleen maar doen als je je veilig voelt', vertelt teamleider Henk Makkink. De kinderpornorechercheurs moeten vrijuit met elkaar kunnen praten over wat ze zien. De meest smerige details bespreken ze met elkaar. ‘Daar moet over gesproken worden, want het is niet iets wat je mee naar huis kunt nemen. Je kunt niet ’s avonds bij het diner vertellen: Goh, wat ik vandaag gezien heb. Want wat we hier zien, dat kan niemand zich eigenlijk voorstellen.’

Opsporen van slachtoffers

Toch doen de rechercheurs het werk graag. Edwin Dieperink doet het werk al 19 jaar. ‘Of je het mij nu vraagt of mijn collega, onze drijfveer is om slachtoffers uit het circuit te halen. Dat staat bovenaan. Dus als dat betekent dat soms een dader vrijuit gaat of minder straf krijgt, dan moet dat maar. Klinkt misschien gek uit de mond van een politieagent, maar ons hoofddoel is het opsporen van slachtoffers, niet van daders.’

Ik heb iedere maand nog wel dat ik beeldmateriaal zie waarvan ik denk: jeetje is dit ook nog mogelijk? Edwin Dieperink, kinderpornorechercheur

De rechercheurs vergelijken daarom in beslag genomen materiaal met kinderporno die al bekend is. Zo zoeken ze naar nieuw materiaal, naar nieuwe slachtoffers. Dieperink ziet veel heftige beelden voorbijkomen. ‘Ik heb iedere maand nog wel dat ik beeldmateriaal zie waarvan ik denk: jeetje is dit ook nog mogelijk? Kan dit ook nog? Dat heeft niet alleen met kinderen te maken, maar je ziet natuurlijk alle rotzooi die op internet staat.’

In Oost-Nederland draait het team zo’n 100 zaken per jaar. Dieperink: ‘Om kinderen uit dat circuit te halen, dat geeft nog steeds voldoening. Dat lukt met enige regelmaat. Vaker zou mooier zijn, maar je bent gebonden aan veel zaken, waardoor het soms net niet lukt. Maar al zou het er maar een per jaar zijn, en gelukkig zijn het er meer, dan is mijn jaar al goed.’

Tien keer zo veel als vroeger

Landelijk stijgt het aantal meldingen van kinderporno jaarlijks. Vorig jaar kreeg de politie 20.000 meldingen binnen van kinderporno met een Nederlandse link. Dat is ongeveer tien keer zo veel als tien jaar geleden. Daardoor moeten de rechercheurs noodgedwongen keuzes maken. ‘Je kunt niet alles afhandelen zoals je zou willen. Soms zou je wel meer de diepte in willen, maar je weet dat er nog een zaak ligt te wachten.’

Voor mensen die pedofiele gevoelens ervaren en hun naasten is er een anonieme hulplijn: 0800-2666436. Hier kun je terecht als je je zorgen maakt over je gedrag, als je kinderporno kijkt of als je je zorgen maakt over gedrag van iemand in je omgeving.

Als de rechercheurs uiteindelijk bij de downloaders van kinderporno voor de deur staan, is er vaak een soort opluchting bij de verdachten. Dieperink: ‘Dan zijn ze blij dat wij er zijn. Het lukt ze vaak niet om hiermee te stoppen, maar ze weten wel dat wat ze doen niet kan. Ze snappen ook wel dat ze hiermee een markt in stand houden.”