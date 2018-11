Bibliotheek Ede krijgt duizend boeken terug op boetevrije dag

EDE - Honderden mensen hebben vrijdag boeken die al lang ingeleverd hadden moeten worden teruggebracht naar de bibliotheek van Cultura in Ede. De bieb kneep voor deze ene keer een oogje dicht en stond toe dat bezoekers hun te lang geleende boeken boetevrij terugbrachten.

Het was vrijdag een komen en gaan van mensen in de bibliotheek aan de Molenstraat. Bibliotheekmanager Marijke Landman zegt dat zij en haar collega's verrast werden door de grote aanloop. De actie was weliswaar van tevoren aangekondigd, maar zo'n opkomst overviel zelfs de medewerkers van de bibliotheek.

Dik duizend boeken

De precieze aantallen weet de bibliotheekmanager nog niet, zegt ze. 'Maar het zijn er tussen de 1000 en 1500. De boeken die we het langst misten, dateerden uit 2015. Verder ging het vooral om boeken die we sinds vorig jaar of dit jaar misten en waarbij de boete tussen de 1 en 10 euro lag', zegt Landman.

De klanten hoefden de boeken niet bij de medewerkers van de bibliotheek in te leveren, maar mochten ze zelf weer inchecken. De definitieve aantallen worden volgende week bekeken. 'En dan kunnen we ook bekijken in welke staat de boeken verkeren. En of we ze niet al uit de catalogi hadden verwijderd. Als ze er nog mooi uitzien, doen we ze zeker niet weg', belooft Landman.

Eenmalige actie

In totaal zijn er nu nog zo'n zevenduizend boeken die ontbreken in de collectie van de Edese bibliotheek. Bij veel daarvan betreft het kleine boetes en die boeken komen ook wel weer terug, verwachten ze bij Cultura.

Wie nu nog boeken heeft liggen die al teruggebracht hadden moeten zijn, komt er niet zonder boete vanaf. 'Deze actie was echt eenmalig. We willen niet promoten dat mensen boeken thuishouden die hier horen', zegt de bibliotheekmanager.

