CDA-leden willen dat herindeling luchtruim in 2023 rond is

Vliegveld Lelystad mag alleen open onder de nadrukkelijk voorwaarde dat het luchtruim in uiterlijk 2023 is heringedeeld. CDA-leden hebben daarover vandaag een resolutie aangenomen op het partijcongres in Groningen. Ze willen ook dat de laagvliegroutes verdwijnen.

Het punt werd door de lokale afdeling uit Hattem op de agenda gezet en ondersteund door verschillende Veluwse CDA-afdelingen.

Het landelijk bestuur van het CDA stelde voor het congres voor om een resolutie af te zwakken. De indiener liet daarop weten het niet met de afgezwakte versie eens te zijn.

'Als blijkt dat 't niet hoger kan, komt er veel gedonder'

Het dagelijks bestuur wilde dat het congres zou uitspreken dat 'de uitbreiding van Lelystad Airport pas kan plaatsvinden als er een significante herziening van het luchtruim in het verschiet ligt, waarbij hoger gevlogen kan worden.'

Harry Kremer van het CDA Hattem was de indiener van de resolutie. Hij was het niet eens met de afgezwakte vorm. 'Ik niet en alle andere indieners niet,' zei hij over de collega-afdelingen uit onder andere Apeldoorn, Ede, Heerde, Elburg, Epe en Oldebroek.

Het probleem met de afzwakking is volgens Kremer dat het geen enkele garantie geeft dat de laagvliegroutes zullen verdwijnen in de toekomst. 'Als het straks wel opengaat en het blijkt dat het niet hoger kan, dan komt er veel gedonder en vervolgens blijven die laagvliegroutes.'

Voor Tweede Kamerleden is de uitkomst van de stemming een belangrijk signaal, vindt Kremer. 'Nu is er een congres, als het niet door gesprekken en e-mails wil, dan moet je maar naar het congres,' vat Kremer de reden samen om deze resolutie nu in stemming te brengen.

De afgelopen anderhalf jaar is veel weerstand ontstaan tegen de laagvliegroutes van Lelystad Airport. De vliegtuigen die er in de toekomst stijgen en dalen moeten over een grote afstand laag vliegen om het vliegverkeer van Schiphol niet te hinderen. Mensen die onder de nieuwe routes wonen maken zich zorgen over geluidsoverlast en gevolgen voor hun gezondheid. Minister Van Nieuwenhuizen heeft verschillende keren aangegeven dat wat haar betreft de laagvliegroutes na de herindeling zijn verdwenen. De opening van Lelystad Airport staat nu gepland voor 2020.