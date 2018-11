Bestuurder in Ede rijdt auto aan en slaat op de vlucht

EDE - In Ede is vrijdagavond een bestuurder gevlucht na het veroorzaken van een ongeluk. Een automobilist op de Jan Th. Tooroplaan wachtte om af te slaan, toen hij plotseling van achteren werd aangereden. Door de klap reed hij vol tegen het verkeerslicht op de kruising Tooroplaan en Rembrandtlaan.

De auto liep daarbij de nodige schade op aan de voorkant, zijkant en achterkant. De veroorzaker van het ongeluk bleef niet om de schade op te nemen of te kijken of de bestuurder in orde was. In plaats daarvan sloeg de persoon op de vlucht, liet de politie weten aan een videocorrespondent.

Door het ongeval staan alle verkeerslichten op de Tooroplaan op knipperen. De politie zoekt nog naar de veroorzaker van het ongeval.