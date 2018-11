Bijna honderd vrijwilligers op bezoek bij Omroep Gelderland

ARNHEM - Het is vandaag de 'Dag van de Lokale Omroep'. Omroep Gelderland ontvangt daarom bijna honderd vrijwilligers van verschillende lokale omroepen. Zij krijgen een kijkje in de keuken van de omroep, wonen de uitzending van Jan de Hoop bij in de ochtend en volgen per persoon drie workshops.

De afgelopen tijd konden vrijwilligers van lokale omroepen zich inschrijven voor allerlei workshops. Tv-presentatie bijvoorbeeld, of schrijven voor online. Nieuwslezer Regina Eggink doet daarnaast uit de doeken hoe je je stem optimaal gebruikt bij het lezen van het nieuwsbulletin. Daarnaast is veel belangstelling voor workshops als camjo, verslaggeving en gemeenteraadspolitiek.

Band verstevigen

Jasper Lindner legde vrijdag op Radio Gelderland uit waarom de 'Dag van de Lokale Omroep' in het leven is geroepen. Vorig jaar vond de eerste succesvolle editie plaats en ook nu was de belangstelling weer fors. 'We willen de band met de lokale omroepen graag verstevigen en wat van elkaar leren', zei hij.

Zelf begon Lindner ooit bij RTV Favoriet. Via REGIO8 kwam hij vervolgens terecht bij Omroep Gelderland. 'Iedereen die bij een lokale omroep zit heeft passie voor radio of televisie en nieuws. Je leert er echt de basis van de journalistiek. De ene omroep is wat professioneler dan de ander, maar iedereen groeit mettertijd en leert zo hele goede programma's maken en artikelen schrijven.'

Uit liefde

De kracht van veel lokale omroepen is dat de medewerkers het uit liefde doen, zegt Jasper. 'Ze gaan er op zaterdagochtend of zaterdagmiddag naartoe omdat het hun passie is, niet hun werk. Ze komen bij mensen die dezelfde kant opkijken als zij.'