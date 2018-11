VIDEO: MS-patiënt maakt lied voor zijn grote liefde

WARNSVELD - Warnsvelder Jelle Oosterwijk schreef een lied voor zijn grote liefde. De voormalig rolstoeltennisser lijdt aan MS en wil nu verder als volkszanger.

Al zo'n 13 jaar lijdt Oosterwijk aan MS, maar sinds kort weet hij dat de ziekte hem verder in het nauw zal brengen. De ziekte is progressief en verzwakt Jelle steeds meer. Toch laat hij zijn hoofd niet hangen: een carrière als volkszanger lijkt dichterbij dan ooit. Hij heeft nu het lied 'Nu vecht je met mij mee' gemaakt.

Jelle bezingt daarin de liefde voor zijn vrouw Doenja. 'We zijn in oktober getrouwd en ik dacht: laat ik eens gek doen', zegt Jelle. 'Ik heb dit nummer snel geschreven en uit laten werken en zangles genomen. Maar toen ik dit had gezongen dachten we: waarom brengen we dit niet uit?' Bij het opnemen van de videoclip en publiceren van de video kreeg Jelle hulp van de Apeldoornse volkszanger Frank van Etten.

Veel aanvragen bij TV Oranje

Het nummer stond de afgelopen dagen hoog in de verzoeklijst van TV Oranje, waarmee er markt lijkt te ontstaan voor meer kansen voor Jelle: 'Ik denk al wel na over een nieuwe single, dus wie weet.'

Bekijk de videoclip.