Van der Schaaf kijkt met vreemd gevoel terug op gedwongen vertrek bij Vitesse

In De Week van Gelderland gaf de voormalige speler van PSV en Vitesse uitleg over de situatie destijds. 'Ik had een goede relatie met hoofd jeugdopleidingen Gerry Hamstra, maar die ging naar Heerenveen en toen kwam er een ander. En moest ik op gesprek komen en kreeg ik wat op-en aanmerkingen, bijvoorbeeld dat ik zelf als trainer niet mee mocht doen met de oefeningen. Vervolgens deed ik mee met wat pass-en trapvormen en kon ik mijn spullen pakken. Maar dat was niet de enige reden, denk ik. Ik snap het niet, want als speler vond ik het altijd geweldig als de trainer ook meedeed. Maar goed, ik moest het die jongens vertellen en ging naar huis. Jammer, want ik vond het echt wel leuk om te doen. Geweldig om jonge jongens klaar te stomen voor het eerste elftal. Ik was wel verbaasd dat het van hogerhand ook gesteund werd, door Mo Allach.'

Met Eric Meijers in De Week van Gelderland

Zijn twee oude ploegen spelen dit weekend tegen elkaar. 'Ik ben toch voor Vitesse. Daar heb ik mijn mooiste tijd gehad en daar gaat mijn hart naar uit. Daar heb ik toch mijn debuut gemaakt en voor het eerst Europees voetbal gespeeld. Met PSV ben ik wel kampioen geworden. Ik denk wel dat PSV morgenavond gaat winnen, al hoop ik van niet. Het gaat verder goed met mij. Ik geniet van het leven en ga af en toe naar een wedstrijd, zoals morgen. En ik kom ook nog wel eens in GelreDome.'

'Ik had zelf ook wel een mening als voetballer. Ooit had ik op het trainingsveld een conflict met Aad de Mos. Dat ging over en weer en toen was ik er helemaal klaar mee en heb de aanvoerdersband ingeleverd. Met of zonder band, dat maakte mij niet eens zoveel uit. Maar achteraf denk je wel eens dat je dat te snel hebt besloten. Ja, bij Vitesse breken er de laatste tijd weinig jeugdspelers door. Het is makkelijk om er te komen, maar moeilijk om er te blijven. Ze wilden graag de jeugdopleiding belangrijk maken, maar ik zie er weinig van terug. Wel mooi dat één van die talenten, Thomas Buitink, van de week nog scoorde.'